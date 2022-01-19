Члены Кабинета министров в Доме правительства получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— Вместе с коллегами Кабинет министров Украины получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло больше шести месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от Covid-19, — отметил он.

По словам Ляшко, базовый курс прививок был вакциной AstraZeneca, бустерная доза, согласно рекомендациям НТГЕІ – мРНК вакциной (Moderna).

Вместе с Ляшко третью прививку получили премьер-министр Денис Шмыгаль, министр образования Сергей Шкарлет и другие члены правительства.

Министр напомнил, что в Украине с 6 января разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса всем совершеннолетним. Главное условие — со времени завершения базового курса вакцинации должно пройти не менее шести месяцев.

Бустерная доза помогает восстановить эффективность против симптоматического заболевания Covid-19, госпитализации и смерти от этой болезни.

В Минздраве рекомендуют делать бустерную дозу мРНК-вакцинами. По данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс.

— Особенно важно получить свою дополнительную защиту для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования, базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза — восстановить защиту, — добавил Ляшко.

Эксперт призвал не медлить с получением основного курса вакцинации и бустерной дозы, ведь сейчас в Украине фиксируются первые признаки новой вспышки коронавирусной болезни. Уже растет суточное количество случаев заболевания и госпитализации.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко