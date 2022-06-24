Волонтеры эвакуационного поезда, организованного международной организацией Врачи без границ, каждый день слышат полные драматизма истории своих пациентов. Как, например, историю этой 30-летней женщины, которая рассказала, что пережила ее семья. Она просила не называть ее имя из соображений безопасности.

…Когда возле ее дома в Мариуполе, раздался мощный взрыв, они с мужем решили перебраться к его родителям, которые жили в частном доме. Там пробыли несколько недель.

— Мой муж полицейский. Поэтому, когда пошли слухи о грядущих облавах на украинских правоохранителей, мы решили покинуть город, — рассказывает женщина.

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По ее словам, для этого потребовалась почти неделя. Покинуть город было сложно еще и потому, что практически все мосты были разрушены. Кроме одного.

— В машину набилось пятеро человек: я, муж, сын, сестра, ее трехлетняя дочь. Родителей пришлось оставить дома, попросту не хватало места, — вспоминает собеседница волонтеров.

Рассказывает, что на авто наклеили табличку “Здесь дети”. Старую одежду использовали как белый флаг.

— Когда мы добрались до центра, услышали взрывы и увидели мужчину, который лежал на земле. Его ноги были отдельно от верхней части тела.

Несчастный умолял о помощи и пытался подползти к машине, но сидящие в ней не могли себе этого позволить. Надо было двигаться дальше. Под артобстрелами, потом под стрельбой.

Вдруг автомобиль врезался во что-то металлическое и остановился. Женщина увидела, что ее муж весь в крови. Как только немного пришла в себя от шока, выяснилось, что у него очень поврежден глаз. Дети начали плакать, а сын умолял папу не умирать.

Потом вдруг все стихло. Авто стояло на месте. Все боялись, что стрельба вновь возобновится, как только тронутся.

Женщине удалось наложить мужу гемостатический бинт для остановки кровотечения. Потом проверила, все ли остальные живы.

— Когда мы добрались до больницы в 17-м микрорайоне – единственной функционирующей больницы во всем городе – там была операционная, но не было специализированных хирургов, — продолжает она свой рассказ.

Дежурные медики сказали, что с 24 февраля работают практически непрерывно. Направили мужчину в офтальмологическое отделение.

Сделать операция не представлялось возможным из-за отсутствия электричества. Поэтому просто сшили верхнее веко с нижним. Это все, что они могли сделать.

В больнице выделили две койки. Ночью у мужчины началась рвота с кровью.

Утром увидели автобусы перед больницей, которые шли на Володарское.

— Когда мы добрались до Володарского, там не было врачей, только волонтеры раздавали обезболивающие и бинты. Там мы провели два дня в местной художественной школе, где муж спал на деревянных поддонах, а мы сидели на табуретах.

Добраться до более менее приличной больницы удалось благодаря местному жителю, который за деньги брался отвозить людей в относительно крупный город поблизости.

Рентген показал, что мужу зашили левый глаз вместе с осколками стекла. Но в операции отказали. Хотя состояние раненого заметно ухудшилось.

— Пять дней мы пробыли в местной церкви, где нас обеспечивали едой. Это был первый раз за полтора месяца, когда мы имели горячую воду.

1 апреля двинулись дальше. На пути семью ждали коллеги мужа, которые отвезли его в больницу в Днепре. Там наконец сделали операцию. Выяснилось, что, несмотря на то, что прошла неделя после травмы, инфекция не распространилась на мозг.

Но мужчине потребуется еще одно вмешательство по реконструкции глазницы. Другими словами ему установят протез глаза.

По словам женщины, в Днепре они провели полтора месяца. Теперь медицинским поездом добираются до Львова.

Так много всего случилось после начала войны. Все слезы уже выплаканы, и теперь я хочу двигаться дальше, признается собеседница медиков эвакуационного поезда, организованного Врачами без границ.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ