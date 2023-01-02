Две уникальные для Украины операции провели днепровские медики. К хирургическому вмешательству одновременно привлекали два десятка специалистов, а с помощью специального оборудования за ходом операции следили американские коллеги.

Именно по их методике и работали наши врачи. В настоящее время медики готовы делиться навыками с коллегами из разных регионов Украины.

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Из-за несчастного случая 20 лет назад Сергей потерял правую руку и ногу. Все это время он страдал от фантомных болей.

И днем, и ночью мозг не давал покоя – посылал импульсы и Сергей чувствовал невыносимые боли, словно стопу, которой уже давно нет, выкручивает.

После первой же операции, рассказывает мужчина, забыл о невыносимых ощущениях. Сейчас он второй раз на этом операционном столе – в сознании, шутит с врачами. Все благодаря новому методу обезболивания.

— Непосредственно в спинальную вводится анестетик, а затем для дальнейшего обезболивания – анестезируется эпидуральное пространство.

Первая операция длилась три часа. Вторая – более четырех. Больше времени врачи тратят именно на поиск невромы – это доброкачественная опухоль, которая и вызывает фантомную боль.

Виктор Рокутов, заведующий отделением ортопедии и травматологии Регионального медицинского центра семейного здоровья рассказал:

— С нашим пациентом было несколько сложно на первом этапе, потому что много времени прошло после ампутации, поэтому именно выделение нерва у нас заняло около полутора часов, а затем обработка и укладка в специальную мышечную ткань.

Метод, использованный днепровскими врачами, предложили американские хирурги. Он – двухэтапный. Сразу, рассказывают специалисты, важно найти нерв, ставший причиной фантомных болей.

Затем его окутывают специальным образом в дополнительную мышцу, эти фасикулы уже прорастают в изолированную мышечную ткань, и дальше не проходит нервный импульс, вызвавший фантомную боль, пояснил врач-нейрохирург Владимир Агафонов.

За ходом оперативного вмешательства онлайн наблюдали американские специалисты. Благодаря современному оборудованию телемедицины врачи в тысячах километрах от Днепра видели все, что делают украинские специалисты.

– Специальные устройства были прикреплены к очкам наших врачей и американские – коллеги могли нам помогать и контролировать ход этих оперативных вмешательств, — пояснил гендиректор медцентра Алексей Власов.

Подобные операции нужно внедрять по всей стране – утверждают днепровские врачи. Они готовы поделиться опытом с коллегами. Уверяют – такие вмешательства следует проводить как можно быстрее после ампутации. Ибо чем больше времени проходит, тем сложнее освободить пациента от фантомных болей. Тем временем у Сергея прогнозы оптимистичны – уже вскоре мужчина сможет надеть протезы и наконец жить свободно.