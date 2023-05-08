Александр Щербина, директор одной из столичных клиник, куда был доставлен пострадавший во время атаки шахедов на Киев в ночь с 7 на 8 мая мужчина, сообщил Фактам ICTV подробности о состоянии пациента.

— Мужчина, примерно 42 года, был доставлен после двух часов ночи бригадой экстренной медицинской помощи. Диагноз — минно-взрывная травма руки. Состояние — средней степени тяжести. Мужчина находится в палате интенсивной терапии. Отходит после наркоза, — рассказал медик.

По его словам, пациенту была проведена первая хирургическая обработка ран, удалены все инородные тела, остановлено кровотечение. Также установлена металлоконструкция, которая держит поврежденную конечность.

Директор клиники сказал, что пока сложно делать прогноз, сколько времени киевлянину понадобиться на восстановление — это будет понятно после второго этапа оперативного лечения.

— Это может быть и полгода, и три месяца. Но в целом прогноз позитивный, — отметил медик.

По словам Александра Щербины, весь медперсонал больницы подготовленный, имеет опыт работы с ранеными.