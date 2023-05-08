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Мужчина, пострадавший во время ночной атаки шахедов на Киев, прооперирован: что известно о его состоянии

8 мая 2023, 15:04
Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Pixabay

Александр Щербина, директор одной из столичных клиник, куда был доставлен пострадавший во время атаки шахедов на Киев в ночь с 7 на 8 мая мужчина, сообщил Фактам ICTV подробности о состоянии пациента.

— Мужчина, примерно 42 года, был доставлен после двух часов ночи бригадой экстренной медицинской помощи. Диагноз — минно-взрывная травма руки. Состояние — средней степени тяжести. Мужчина находится в палате интенсивной терапии. Отходит после наркоза, — рассказал медик.

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По его словам, пациенту была проведена первая хирургическая обработка ран, удалены все инородные тела, остановлено кровотечение. Также установлена металлоконструкция, которая держит поврежденную конечность.

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Директор клиники сказал, что пока сложно делать прогноз, сколько времени киевлянину понадобиться на восстановление — это будет понятно после второго этапа оперативного лечения.

— Это может быть и полгода, и три месяца. Но в целом прогноз позитивный, — отметил медик.

По словам Александра Щербины, весь медперсонал больницы подготовленный, имеет опыт работы с ранеными.

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