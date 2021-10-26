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Почему медиков не обязали делать Covid-прививки. В Минздраве назвали причину

26 октября 2021, 11:46 Людмила Грубнік
медики
Источник: Depositphotos

В Минздраве объяснили, почему не внесли медиков в категорию граждан, которые должны обязательно сделать прививку от коронавируса.

Причину озвучил глава ведомства Виктор Ляшко.

– Любой документ принимается с учетом рисков. Риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования, – отметил Виктор Ляшко.

Он привел пример, к чему может привести такое решение.

— Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — объяснил он.

Однако это не означает, что медиков минует обязательная вакцинация от коронавируса.

Минздрав планирует дополнительно изучить этот вопрос, категории работников сферы, которые отказываются делать прививки, а затем будет принимать решение.

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В то же время важно помнить, что именно медицинские работники находятся на передовой борьбы с вирусом. Поэтому им очень важно защитить свое здоровье и жизнь.

Источник
Украинская правда
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Медики , МОЗ України
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