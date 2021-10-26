В Минздраве объяснили, почему не внесли медиков в категорию граждан, которые должны обязательно сделать прививку от коронавируса.

Причину озвучил глава ведомства Виктор Ляшко.

– Любой документ принимается с учетом рисков. Риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования, – отметил Виктор Ляшко.

Он привел пример, к чему может привести такое решение.

— Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — объяснил он.

Однако это не означает, что медиков минует обязательная вакцинация от коронавируса.

Минздрав планирует дополнительно изучить этот вопрос, категории работников сферы, которые отказываются делать прививки, а затем будет принимать решение.

В то же время важно помнить, что именно медицинские работники находятся на передовой борьбы с вирусом. Поэтому им очень важно защитить свое здоровье и жизнь.