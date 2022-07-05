О причинах тошноты по утрам рассказала молодой, но уже довольно известный врач общей практики, которую часто цитируют популярные СМИ, Элли Кэннон.

Пять причин тошноты по утрам:

тревожность, которая может сопровождаться чувством страха, нервозности, учащенным сердцебиением и головной болью;

проблемы с желудком, которые характерны для тех, кто страдает кислотным рефлюксом или гастритом, при котором воспален желудок;

проблемы с кишечником, в котором могут быть виноваты такие состояния, как синдром раздраженного кишечника и инфекция H. pylori, и даже хронические запоры;

побочный эффект некоторых лекарств;

употребление слишком большого количества алкоголя накануне вечером.

Есть лекарства от тошноты, которые могут быть эффективными. Некоторые из них, такие как таблетки от укачивания, можно купить без рецепта.

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Ежедневная тошнота может быть тем, что врачи называют красным флагом для некоторых видов рака, таких как рак поджелудочной железы или желудка.

Приоритет, однако, состоит в том, чтобы установить точную причину утренних недомоганий.