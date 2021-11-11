В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова в течение суток умерли два молодых человека без сопутствующей патологии – беременная 23-летняя женщина и 29-летний мужчина.
Об этом сообщила заведующая реанимацией больницы Наталья Матолинец.
– Практический опыт нашей реанимации – 50 лет! Наши врачи многое видели. Нас тяжело поразить. Но то, что происходит сейчас, – невыносимо! – подчеркивает Наталья Матолинец.
Заведующая реанимацией добавляет: рабочее утро в больнице началось со вскрытия.
– Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров, вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет, – с грустью отмечает врач.
Наталья Матолинец отмечает, что за жизни молодых людей львовские врачи боролись почти месяц, но безуспешно.
– Это очень страшно. Очень. Очень. Очень… Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в Covid-19, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков!
Не надев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом… – добавляет заведующая реанимацией.
Блок реанимации больницы рассчитан на 100 коек. За сутки там пролечили 63 пациента. Новых больных – 14 человек, двое переведены в другое отделение, трое умерли, находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких – 47.
Вакцинированных среди них, отмечает Наталья Матолинец, нет.
Источник: Наталья Матолинец