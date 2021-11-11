В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова в течение суток умерли два молодых человека без сопутствующей патологии – беременная 23-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Об этом сообщила заведующая реанимацией больницы Наталья Матолинец.

– Практический опыт нашей реанимации – 50 лет! Наши врачи многое видели. Нас тяжело поразить. Но то, что происходит сейчас, – невыносимо! – подчеркивает Наталья Матолинец.

Заведующая реанимацией добавляет: рабочее утро в больнице началось со вскрытия.

– Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Дальше – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров, вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет, – с грустью отмечает врач.

Наталья Матолинец отмечает, что за жизни молодых людей львовские врачи боролись почти месяц, но безуспешно.

– Это очень страшно. Очень. Очень. Очень… Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в Covid-19, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков!

Не надев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом… – добавляет заведующая реанимацией.