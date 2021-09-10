В Черногорию больше не будут пускать граждан, которые частично привились от коронавируса. Сертификат, где указан один укол, не будет считаться действительным.

Решение приняло правительство страны.

— Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы, — сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

После прибытия в страну для того, чтобы избежать карантинной самоизоляции, можно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус — ПЦР или быстрый.

ПЦР-анализ должен быть сделан не ранее, чем за 72 часов, или быстрый тест — за 48 часов.

Ориентируясь на ситуацию с коронавирусом, страны мира меняют правила пересечения границы. Они вводят или отменяют тестирование, самоизоляцию.

После старта прививочной компании они потребовали наличие прививки, это подтверждает сертификат о вакцинации от коронавируса.

Черногория в течение лета оставалась открытой для украинцев, но пока правила изменили.

Источник: RTCG