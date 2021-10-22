Минздрав готовит планы для каждой области, которые предусматривают кластеризацию больниц, то есть разделение заведений на четыре категории — надкластерные, кластерные, общие и переходные.

Об этом во время часа вопросов к правительству 22 октября 2021 года рассказал глава ведомства Виктор Ляшко.

— Эти больницы будут с четко прописанным функционалом, чтобы мы понимали, какие медицинские услуги, с каким уровнем сложности должны предоставляться в этом учреждении, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, министр сообщил об обновлении оборудования в больницах Украины.

— Параллельно с этим мы обеспечиваем обновление материально-технической базы и техническое переоснащение больниц из государственного бюджета, — добавил он.

Ряд учреждений здравоохранения Украины нуждаются в обновлении помещений и материально-технической базы.

Особенно это касается районных и сельских больниц.

Кроме того, актуальным остается вопрос повышения заработных плат врачам и сотрудникам медучреждений. Особенно во время пандемии коронавируса, ведь нагрузка на медицинскую систему возросла в разы.