В четырех регионах Украины фиксируется достаточно напряженная ситуация с коронавирусом. Красная зона грозит Житомирской, Луганской, Сумской и Харьковской областям.

Такую информацию озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Есть еще четыре региона, которые показывают довольно критическую динамику. Это Житомирская, Луганская и Сумская области, а также Харьковская, которая время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, которая сбивается тем, что добавляются койки, и увеличивается количество тестов, — отметил Юрий Ганиченко.

Все эти четыре области могут следующими попасть в красную зону эпидопасности, особенно это касается первых трех, ведь в них в значительной степени превышен коэффициент выявления новых случаев заболевания.

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом.

В течение недели показатель количества госпитализаций вырос на 21%, смертности — на 17%.

Граждан призывают активнее вакцинироваться от коронавируса и ответственно относиться к соблюдению карантина.

Источник: Kyiv School of Economics