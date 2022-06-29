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Четыре сердца пересажены за четыре месяца войны: украинская медицина благодарит ЗСУ за стойкость

29 июня 2022, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тодуров

Более 120 дней длится кровопролитная и несправедливая война, которую развязала Россия против нашей страны. Но несмотря на тяжелую ситуацию в киевском  Институте сердца продолжается работа по спасению жизней пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Директор института профессор Борис Тодуров собрал коллектив отделения трансплантации сердца и четырех уникальных пациентов, которым в течение этих тяжелых четырех месяцев были пересажены сердца.

Собрались эти люди для того, чтобы высказать слова благодарности солдатам, находящимся на фронте.

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 — Только благодаря тем, кто сейчас находится в окопах, мы живы, — сказал один из пациентов прооперированных в Институте сердца. – Ведь вы защищаете нашу Украину и даете возможность врачам из Института сердца делать уникальные операции, которые дарят людям жизнь.

Профессор Тодуров также от имени медиков поблагодарил ребят, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину и дают возможность врачам заниматься тем, чем им и положено – спасать жизни.

Он заверил военных, что в случае ранения любому из них украинская медицина готова всегда оказать любую медицинскую помощь.

Борис Тодуров, обращаясь к украинским медикам, пожелал им хирургической удачи и сохранения медицинской инфрастурктуры.

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Медицина в Україні
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