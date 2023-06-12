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Четыре стихии для реабилитации наших воинов: во Львове успешно применяют метод глинотерапии

12 июня 2023, 15:55
Оксана Ясницька Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
глина
Источник: Depositphotos

В Национальном реабилитационном центре Незламні, который входит в состав Первого медобъединения Львова, для военнослужащих успешно применяется метод глинотерапии. По словам специалистов, такие занятия помогают развить не только мелкую моторику рук, но и получить психологическую разгрузку.

— Керамика — это четыре стихии. Потому что глина — это в земле, чтобы с ней работать, ее надо размочить (вода), потом надо высушить (воздух) и обжечь (огонь), — рассказывает заведующий кафедрой керамики Львовской национальной академии искусств Орест Голубец.

Вместе с бойцами на занятии по глинотерапии — психолог. Говорит, процесс лепки — один из самых эффективных методов реабилитации, ведь помогает бойцам получить психологическую разгрузку за счет высвобождения эмоций.

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Как рассказал руководитель направления психологической реабилитации центра Незламні Олег Березюк, из мокрой глины можно лепить все, что хочешь, проектируя на процесс свои переживания. Плюс — тактильные переживания: прикосновения, нежность, агрессия.

Впервые собственноручно пробует изготовить чашку военнослужащий-морпех Юрий Кузьминский. Он вместе с побратимами защищал остров Змеиный, впоследствии попал в российский плен, где пробыл девять месяцев. Глинотерапия, говорит, вызвала только положительные эмоции.

А это уже Илья Прокопенко. Во время боевого задания военнослужащий загорелся в танке, когда тот наехал на мины. Парень получил 30% ожогов тела и потерял ногу. На глинотерапии он не впервые, но, по его словам, ощущения совсем другие, новые и необычные.

Как рассказала руководитель проекта Незламні Ирина Заславец, в Центре планируют под арт-терапию развернуть большое помещение, где будут учить не только лепить из глины, но и осваивать скульптуру, работать с камнем.

По словам Ирины, во время этих занятий пациенты проговаривают какие-то свои боли, переживания. Кроме того, работа с глиной дает возможность видоизменять, трансформировать, прилагать усилия, выражать эмоции и видеть результат.

Источник
Вікна-новини
Теги
Львов реабілітація українські військові
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