В Национальном реабилитационном центре Незламні, который входит в состав Первого медобъединения Львова, для военнослужащих успешно применяется метод глинотерапии. По словам специалистов, такие занятия помогают развить не только мелкую моторику рук, но и получить психологическую разгрузку.

— Керамика — это четыре стихии. Потому что глина — это в земле, чтобы с ней работать, ее надо размочить (вода), потом надо высушить (воздух) и обжечь (огонь), — рассказывает заведующий кафедрой керамики Львовской национальной академии искусств Орест Голубец.

Вместе с бойцами на занятии по глинотерапии — психолог. Говорит, процесс лепки — один из самых эффективных методов реабилитации, ведь помогает бойцам получить психологическую разгрузку за счет высвобождения эмоций.

Как рассказал руководитель направления психологической реабилитации центра Незламні Олег Березюк, из мокрой глины можно лепить все, что хочешь, проектируя на процесс свои переживания. Плюс — тактильные переживания: прикосновения, нежность, агрессия.

Впервые собственноручно пробует изготовить чашку военнослужащий-морпех Юрий Кузьминский. Он вместе с побратимами защищал остров Змеиный, впоследствии попал в российский плен, где пробыл девять месяцев. Глинотерапия, говорит, вызвала только положительные эмоции.

А это уже Илья Прокопенко. Во время боевого задания военнослужащий загорелся в танке, когда тот наехал на мины. Парень получил 30% ожогов тела и потерял ногу. На глинотерапии он не впервые, но, по его словам, ощущения совсем другие, новые и необычные.

Как рассказала руководитель проекта Незламні Ирина Заславец, в Центре планируют под арт-терапию развернуть большое помещение, где будут учить не только лепить из глины, но и осваивать скульптуру, работать с камнем.

По словам Ирины, во время этих занятий пациенты проговаривают какие-то свои боли, переживания. Кроме того, работа с глиной дает возможность видоизменять, трансформировать, прилагать усилия, выражать эмоции и видеть результат.