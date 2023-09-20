Младший сержант Сергей, 39 лет, родом из Ровенской области. Он получил серьезные ранения во время боевых действий в городе Бахмут.
Военный перенес несколько сложных операций.
Боец получил шесть литров эритроцитарной массы и препаратов крови в Днепре. Более 10 человек стали донорами крови для военного. Мужчина выжил.
Сегодня Сергей отправился на эвакуационном поезде в Киев для дальнейшей реабилитации.
Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, призывает всех желающих присоединиться к сдаче крови в больнице Мечникова 22 сентября в 11:00 (площадь Соборная, 14, старый терапевтический корпус), чтобы продолжить традицию помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
Источник: Сергей Рыженко
Фото: Сергей Рыженко