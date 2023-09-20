Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Чудом выжил: в Днепре бойцу из Ровненской области из-за ранения перелили 6 литров крови

20 сентября 2023, 15:07
Ольга Боднарчук редактор
Чудом выжил: в Днепре бойцу из Ровненской области из-за ранения перелили 6 литров крови

Младший сержант Сергей, 39 лет, родом из Ровенской области. Он получил серьезные ранения во время боевых действий в городе Бахмут.

Военный перенес несколько сложных операций.

Боец получил шесть литров эритроцитарной массы и препаратов крови в Днепре. Более 10 человек стали донорами крови для военного. Мужчина выжил.

Сейчас смотрят

Сегодня Сергей отправился на эвакуационном поезде в Киев для дальнейшей реабилитации.

Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, призывает всех желающих присоединиться к сдаче крови в больнице Мечникова 22 сентября в 11:00 (площадь Соборная, 14, старый терапевтический корпус), чтобы продолжить традицию помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Читайте также:
донорПрифронтовым регионам Украины нужна кровь: стань донором с помощью сервиса Helsi

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

Теги
військовослужбовці Днепр донор крові
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь