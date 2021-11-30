Сейчас нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что вакцины от коронавируса не эффективны против штамма Омикрон. А чтобы это определить, необходимо провести исследование.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения на запрос Фактов ICTV. Ожидается, что в ближайшие две-три недели информация о влиянии вакцины на штамм Омикрон будет доступна.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм Covid-19 Омикрон вызывающим беспокойство. Такую же классификацию предоставил Европейский центр по контролю за болезнями.

Случаи заражения этим штаммом уже обнаружили в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Есватине, Лесото, Мозамбике, Намибии и Зимбабве. По состоянию на 26 ноября новые случаи также были зафиксированы в Бельгии, Гонконге и Израиле. Все заражения связаны с путешествиями в страны Африки.

Пока что точно не понятно, передается ли Омикрон быстрее, чем штамм Дельта. Также неизвестно, вызывает ли новая мутация более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими вариантами.

В Минздраве добавили, что новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

Как уберечься от штамма Омикрон?

— Эффективными профилактическими мерами против Омикрона остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции, — отметили в Минздраве.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили этот штамм.