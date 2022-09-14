Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об общенациональных дебатах о вариантах ухода из жизни, которые будут включать изучение возможности легализации эвтаназии.

Французский закон предусматривает, что врачи могут давать неизлечимо больным пациентам успокоительные перед смертью, но не разрешает эвтаназию.

Правительство планирует провести обсуждения с законодателями от всех политических партий, чтобы найти самый широкий консенсус с целью внесения изменений в следующем году, говорится в заявлении президента.

Сейчас смотрят

Некоторые французские пациенты едут в другие европейские страны в поисках дополнительных вариантов лечения в конце жизни. Во время кампании за свое успешное переизбрание в этом году Макрон пообещал открыть дебаты во Франции, предполагая, что он лично выступает за легализацию самоубийства с помощью врача.

В Швейцарии разрешено самоубийство, при котором пациенты самостоятельно принимают смертельную дозу наркотиков. Эвтаназия, процесс, при котором лекарство вводит непосредственно медицинский работник, в настоящее время разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Испании при определенных условиях.

Заявление Макрона было сделано в тот день, когда семья французского режиссера Жана-Люка Годара сообщила, что он умер в результате оказания помощи в самоубийстве в своем доме в швейцарском городе Ролль.

Французские опросы последних лет неуклонно показывали, что подавляющее большинство людей выступают за легализацию эвтаназии.

Действующий закон позволяет пациентам запрашивать “глубокую непрерывную седацию, изменяющую сознание до самой смерти”, но только тогда, когда их состояние может привести к быстрой кончине.

Врачам разрешено прекращать поддерживающее жизнь лечение, в том числе искусственную гидратацию и питание. Разрешены седативные и обезболивающие препараты, “даже если они могут сократить жизнь человека”.