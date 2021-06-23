Пыльца растений может влиять на распространение коронавируса. Об этом заявили ученые из Университета Никосии (Кипр).

Они использовали компьютерную модель, чтобы показать, как движется пыльца ивы. Ученые создали полную 3D-модель дерева, которая выбрасывает 10 тыс. частиц пыльцы во время слабого ветра (около 4 км/ч), а также изучили, как воздушный поток взаимодействует с немногочисленным (11 человек) и относительно многочисленным (до 100 человек) скоплением людей.

— Это включало тысячи листов деревьев и частиц пыльцы, сотни стеблей и реалистичное скопления толпы из около 100 человек примерно в 20 метрах от дерева, – отметил ученый Талиб Дбук.

Исследователи выяснили, что когда пыльца деревьев попадала на ветер и распространялась среди толпы, некоторые пылинки прикреплялись к частицам коронавируса и несли их дальше.

Каждая пылинка может нести сотни частиц вируса. Дерево может заполнять кубический метр воздуха 1 500 такими зернами.

— В случае высокой концентрации пыльцевых зерен в воздухе или во время цветения весной социальная дистанция в 2 метра не является мерой безопасности для людей на открытом воздухе. Таким образом, органы государственной власти должны пересмотреть принципы социального дистанцирования, — отметили ученые.

Данные нужно адаптировать под разные страны, ведь они могут иметь разную сезонность пыльцы. Ученые планируют провести дальнейшие исследования того, как эта динамика влияет на дыхание человека в различных атмосферных условиях.

Ранее РНК вирусы уже обнаруживались на пыльце, например, в США в период цветения в ряде штатов наблюдался более высокий уровень коронавирусной инфекции в течение весеннего сезона (март-май 2020 года).

Источник: Physics of Fluids