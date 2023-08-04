В Национальной службе здоровья Украины еще раз подчеркнули — ни врач, ни кто-либо другой из медицинского персонала не имеет права запретить вам навестить своего близкого человека, который лежит в реанимации.

Причем родственные связи не важны, вы можете быть просто другом пациента.

Каждая больница обязана обеспечить право на допуск к пациенту 24/7. Один посетитель может находиться в реанимационной палате без ограничений во времени. Не запрещается прийти и вдвоем, но не более.

Если пациент — ребенок, а те, кто хотят его навестить, не являются родителями, придется получить хотя бы устное согласие матери или отца.

Несмотря на отмену запрета на посещение реанимации, все же есть определенные правила, которые требуют строго соблюдать.

Медицинские работники могут попросить вас временно покинуть палату, если возникнет необходимость проведения неотложных действий медицинского характера.

Категорически запрещено трогать аппаратуру ОИТ и любым другим образом препятствовать процессу лечения.

Нельзя посещать реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также если болеете или недавно контактировали с носителем инфекционного заболевания.

Конечно, никаких справок от вас не потребуют, но вы должны понимать, что от соблюдения этого правила зависит результат лечения близкого вам человека.

Источник: НСЗУ