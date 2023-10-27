Вы записались в салон на профессиональное окрашивание волос, но не знаете, нужно ли мыть перед этой процедурой голову.

Несмотря на распространенное мнение, что чистые волосы красить вредно для кожи головы или плохо возьмется краска, парикмахер-стилист Наталья Дяченко говорит, что такие предрассудки остались в прошлом веке и устарели.

Ведь когда-то красители действительно содержали агрессивные вещества, которые повреждали волосы. Современные профессиональные краски, которые используют в салонах, отвечают самым высоким требованиям качества.

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Благодаря минимальному содержанию аммиака и природным защитным веществам они бережно работают со структурой волос. К тому же, высокотехнологичная формула увеличивает глубину, яркость и блеск цвета.

И если профессиональный мастер наносит краску, вряд ли химические вещества попадут на кожу головы, поэтому никакого вреда и зуда можно не опасаться.

Зачем мыть голову до окрашивания в салоне:

В чистые волосы краситель лучше впитывается, чем в грязные. В результате цвет получается более насыщенным и стойким. Перед окрашиванием волос в технике омбре грязные волосы невозможно тщательно разделить на пряди и как следует распределить краску. Если вы используете лаки, пенки, сыворотки, масла, сухие шампуни. Все средства фиксации и ухода, обволакивая волосы, мешают проникновению красителя. К тому же, химические вещества, содержащие эти средства, могут вступить в реакцию с компонентами краски, и это повлияет на результат. Он может оказаться непредсказуемым. Волосы будут лучше блестеть, а краска не так быстро смоется.

Поэтому специалисты рекомендуют перед походом в салон тщательно вымыть голову как обычно — с помощью шампуня и бальзама-кондиционера.

— Но если вы решили краситься самостоятельно, внимательно прочитайте инструкцию производителя, — советует специалист.