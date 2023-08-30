Шмыгаль поручил Минздраву вернуться к вопросу обеспечения безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции.

Нельзя не согласиться с тезисом, изложенным в петиции, что обязательная консультация врача для получения рецепта на препараты экстренной контрацепции задерживает время приема лекарств и делает их менее эффективными.

— Минздрав не возражает против перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта, — отметил Шмыгаль в ответе на петицию.

Однако премьер указал, что должны быть введены ограничения на отпуск этих препаратов для пациентов определенного возраста. И это ограничение должно указываться в регистрационных документах лекарств.

— Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздраву поручено дополнительно проработать их, — подытожил Шмыгаль.

Кстати, в большинстве демократических стран препараты ЭК можно свободно приобрести в аптеке без рецепта.