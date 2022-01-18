Обычные медицинские маски, которые использует большинство людей, не способны защитить от штамма коронавируса Омикрон.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в эфире программы Время Голованова. По его словам, сейчас у огромного количества людей есть антитела к коронавирусу. Но болеть Covid-19 люди продолжат, потому что они игнорируют другие меры профилактики.

Комаровский объяснил, что в качестве средства защиты от штамма Омикрон работают респираторы N95 FFP2, а не обычные маски. Также важным элементом профилактики заражения Covid-19 является нормальная вентиляция.

— Вентиляция обеспечивает снижение концентрации вируса, который мы можем вдохнуть. Это один из самых эффективных способов. Если не понимаете, есть ли в помещении вентиляция или нет – то купите датчик СО2, он стоит около двух тысяч гривен, — отметил врач.

Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию, максимально проветривать помещение. Специалист утверждает, что важно понимать, куда деть домашних животных, если вы заболеете и всю семью отвезут в стационар.

Также Комаровский обратил внимание на то, что дома обязательно должен быть запас лекарств в случае инфицирования коронавирусом. Это может быть Парацетамол, Ибупрофен, капли в нос и питьевая вода.

По состоянию на 18 января в Украине коронавирус диагностировали у 8 558 человек. Выздороветь удалось 5 761 пациенту, а умерло — 188 больных. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.