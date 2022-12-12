Официальные лица Индонезии заявили сегодня, 12 декабря, что недавно принятый закон страны о запрете на секс вне брака не затронет туристов, посещающих Бали.

— Исходя из положений нового уголовного кодекса Индонезии, посетителям, которые заезжают или живут на Бали, не нужно беспокоиться, — сказал балийский губернатор Вайан Костер.

По его словам, не будет никаких проверок семейного положения в туристических местах, таких как отели, виллы, гостевые дома или курорты, со стороны государственных должностных лиц или общественных групп.

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Сообщается, что, как и большинство крупных туристических центров мира, Бали пережил огромные экономические потрясения во время пандемии Covid-19. И иностранные туристы возвращаются на популярный курортный остров по мере того, как пандемия стихает.

Однако представители туристической отрасли заявили, что новый уголовный кодекс может отпугнуть иностранцев от посещения и нанести ущерб мировой репутации страны.

Напомним, что чиновники ранее заявляли, что новый кодекс, запрещающий прелюбодеяние, сожительство до брака и вероотступничество, также будет применяться к иностранным жителям и туристам.