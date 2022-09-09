По состоянию на сегодня, 9 сентября, в Львовской области растет количество больных коронавирусной инфекцией. В течение минувшей недели заболеваемость увеличилась почти на 25%, около 270 человек проходят стационарное лечение.

Об этом сообщил во время брифинга сообщил директор Департамент здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис.

Он отметил, что жителей региона призывают воздержаться от проведения массовых мероприятий. Это один из факторов, который может влиять на увеличение больных.

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Как отметила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко, на сегодня область обеспечена вакцинами CoronaVac и Johnson.

Что же касается Pfizer, то эта вакцина есть не во всех медицинских учреждениях, но в ближайшее время препарат будет получен в требуемых объемах.

— Отмечу, что наиболее активно вакцинировалось в области население в возрасте 25-45 лет, — уточнила Наталья Иванченко.

Она также призвала жителей Львовщины вернуться к соблюдению основных карантинных требований: надевать маску в общественных местах и оставаться дома в случае появления признаков простуды.

Источник: Львовская ОВА