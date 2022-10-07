Во время военного положения в Украине не определяются уровни эпидемической опасности, однако, если бы это было, Волынь сейчас бы находилась в оранжевой зоне. Об этом сообщила заместитель гендиректора по исследованию биологических факторов ГУ Волынский ОЦКПХ Минздрава Ирина Енжиевская.

— Эпидситуация на Волыни с коронавирусной болезнью неустойчива, но контролируется. С начала сентября мы еженедельно регистрируем рост заболеваемости, который составляет 50-64%. Но с прошлой недели мы наблюдаем некоторую стабилизацию заболеваемости почти на уровне предыдущей недели, — отметила Енжиевская.

Чиновница отметила, что на 22% снизилось количество заражений среди детей: 322 случая против 414.

По данным управления здравоохранения ОГА, в области занято 56% коек госпитализированными с коронавирусной инфекцией. Мест сейчас хватает, однако в случае необходимости можно развернуть дополнительные кровати.

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— Также в нашем регионе был обнаружен новый подвид штамма, который циркулирует в Европе — Омикрон ВА.5 у вернувшейся из Италии гражданки, — сказала эпидемиолог.

Поскольку Волынь является пограничной областью, миграционные процессы будут способствовать распространению новых штаммов.

Она также добавила, что сейчас активных вспышек Covid-19 на Волыни нет. Основным условием недопущения распространения инфекций является соблюдение самоизоляции людьми, которые были в контакте с больным и противоэпидемических мероприятий (ношение масок, дезинфекция, личная гигиена).

— Что касается вакцинации против коронавирусной инфекции, то мы рекомендуем тем работникам, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, сделать две прививки, а также получить бустер, — отметила Ирина Енжиевская.

Всего в области от Covid-19 вакцинировано 45% взрослого населения (более 354 тыс. человек). В сентябре проведено более 10 тыс. прививок, а это на 68% больше, чем в августе.

Следует отметить, что на Волыни работает 88 пунктов прививки, 26 мобильных бригад и 5 центров вакцинации населения. Область снабжена в достаточном количестве вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Janssen (Johnson & Johnson).

Источник: Волинська ОВА