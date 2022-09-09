С июля в Украине наблюдается повышение заболеваемости Covid-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— За прошедшую неделю зафиксировано уже более 16 тыс. новых случаев, — сказал Ляшко. — Но хочу отметить, что ситуация контролируемая, паники не вызывает, заполненность коек сегодня умеренная, и такой нагрузки на медицинскую систему, которая была в 2021 году, нет.

Но, как видим, коронавирус набирает силу, и чтобы обезопасить себя, нужно сделать все необходимые прививки. Минздрав напоминает, что необходимо проверить свой вакцинальный статус: если у вас не сделана вторая прививка или бустерная — сделайте. Если вы не вакцинировались – начните с первой дозы.

Министр сообщил, что вакцинация в Украине продолжается и даже набирает обороты.

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— Если раньше мы в летние месяцы проводили до 70 тыс. прививок в неделю, — сказал Ляшко, — то сейчас доходит до 250 тыс. в неделю.

Помните, что прививки предупреждают тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от осложнений Covid-19.

— Вакцины в Украине есть, — заверил министр. — Есть вакцины, которые признаны ВОЗ и ЕС. Сейчас можно получить вторую бустерную дозу (четвертую прививку) от Covid-19 людям, принадлежащим к группе риска: пожилые, имеющие сопутствующие заболевания и проблемы с иммунитетом.

Министр сообщил, что вопрос получения четвертой дозы вакцины Covid-19 всем желающим рассматривается.