Covid-19 снова напоминает о себе. За эту неделю в Украине на 20% возросло количество больных, у которых обнаружили вирус — это более 15 тыс. пациентов. Больше всего инфицированных в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской областях.

Около четырех тысяч украинцев находятся в больницах. И к сожалению от осложнений скончались 92 человека за неделю. В Минздраве прогнозировали рост заболеваемости именно в марте, в прошлом году ситуация была аналогичной, это сезонный фактор.

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По сравнению с серединой февраля количество подтвержденных больных у нас выросло на треть, болеет много детей — за эту неделю зарегистрировали 1,8 тыс. случаев. И в следующие две недели цифры будут расти, прогнозируют врачи.

Они напоминают: лучшая защита от инфекции – это вакцинация. Из-за большой войны ее темпы у нас очень упали. Из 15 млн граждан, сделавших две обязательные прививки еще в 2021 году, бустерной дозой вакцинировались чуть более трех млн.

— И отсюда вывод: 13 млн украинцев, которые уже должны получить бустерную дозу, этого не сделали. А время для этого уже давно пришло, поэтому и имеем сейчас с вами рост, — сказал иммунолог Федор Лапий.

В одном из центров массовой вакцинации в Киеве в выходной довольно людно. Врачи объясняют, это потому, что работают уже не каждый день, а по предварительной записи, когда собирается достаточное количество желающих вакцинироваться. Сегодня таких 70. Это ответственные киевляне, потому что делают уже третью или четвертую бустерные дозы.

— Мы из Киевской области, у нас, сказала семейный врач, нет такой вакцины, как мы хотели, мы посмотрели, где есть и приехали сюда, — рассказал Иван Буряченко.

Киевлянка Ольга тоже делает уже четвертую прививку, Covid-19 болела и благодаря вакцинации, говорит, перенесла ее легко.

– Первые две я сделала китайским Coronavac, а бустеры уже Pfazer – и все перенесла хорошо. Если есть такая возможность, то чего бы не сделать, неизвестно, как бы я перенесла болезнь, если бы не вакцинировалась, — сказала Ольга.

По протоколу бустерную дозу следует делать чуть меньше, чем через полгода после двух обязательных прививок. Но большинство из нас сроки давно упустили, поэтому врачи призывают сделать бустер как можно быстрее. Особенно людям из групп риска – старше 60 лет, с хроническими болезнями, медработникам, которые постоянно контактируют с больными. Вторую бустерную следует сделать через четыре месяца после первой. И только после этого вы восстановите защиту от вируса. С ноября в Украине производят бустерную дозу для уже вакцинированных подростков от 12 лет. А с недавних пор прививку от Covid-19 можно сделать и младшим детям.

– Сейчас говорим о возможности вакцинации детей от 5 лет, — сказал руководитель отдела иммунизации ЦОС Александр Заика. – В Украине достаточное количество вакцин не только для взрослых, но и для детей – это особая формула вакцины Comirnaty от Pfizer.

Привиться от Covid-19 стоит и беременным. Последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 месяцев. Сделать это можно в любой поликлинике, в центрах массовой вакцинации, в организованные коллективы могут выезжать мобильные бригады.

Врачи призывают военнослужащих, медиков, волонтеров, всех, кто работает на нашу победу, вакцинироваться активнее. Потому что болеть не время, и это только на пользу врага. Сейчас в Украине есть все виды вакцин — более восьми миллионов доз. Если темпы вакцинации увеличатся, мы сможем получить дополнительные партии от инициативы COVAX.