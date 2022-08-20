Новое исследование, опубликованное в журнале Lancet представляет широкий обзор долгосрочных неврологических эффектов Covid-19 у людей, которые перенесли заболевание.

Результаты свидетельствуют, что риск возникновения депрессии и тревоги, после заражения SARS-CoV-2 возвращается в норму через несколько месяцев, но показатели деменции, которые повышаются при Covid-19, обнаруживаются у пожилых еще в течение 24 месяцев после острого заболевания.

Год назад группа исследователей из Оксфордского университета установила, что длительные симптомы Covid-19 могут быть обнаружены в течение 12 месяцев после первоначальной инфекции.

Сейчас смотрят

В исследовании приняли участие 1,28 млн пациентов с Covid-19. Основная цель заключалась в том, чтобы понять, какое влияние Covid-19 оказал конкретно на риск 14 неврологических и психических состояний по сравнению с другими вирусными инфекциями.

Хорошая новость заключается в том, что любой повышенный риск тревоги или депрессии, по-видимому, вернулся к исходному уровню в течение нескольких месяцев после острого заболевания. В частности, у детей.

Но у взрослых сохранились признаки неврологических проблем в течение двух лет после Covid-19. У людей в возрасте до 65 лет наблюдались более высокие показатели тумана в мозгу после Covid-19 по сравнению с другими респираторными инфекциями.

Люди старше 65 лет, по-видимому, демонстрировали наиболее серьезные долгосрочные неврологические проблемы с повышенным уровнем мозгового тумана, деменцией и психотическими расстройствами.

Еще в 2020 году было замечено, что SARS-CoV-2 вызывает рост нейродегенеративных заболеваний. В годы после пандемии испанского гриппа в 1918 году врачи наблюдали резкий рост болезни Паркинсона, и исследователи предположили, что некоторые вирусы могут ускорить прогрессирование ранее существовавшего нейродегенеративного заболевания.

Источник: The Lancet Psychiatry