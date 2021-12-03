В Украине коронавирусная болезнь занимает третье место среди причин смертности населения. А возглавляют этот список сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

— В структуре причин смерти Covid-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — отметили ученые.

В НАН считают, что учитывая то, что во время пандемии коронавируса люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов.

Ученые утверждают, что на сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении. Сейчас Украина находится внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность.

По словам заместителя директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна, к концу XXI века население Украины сократится до 22 млн. Этот процесс присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов.

Эксперт предполагает, что скорее всего так будет и в Украине, которая будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза.

Также Гладун рассказал о том, как будут организовывать перепись населения Украины в 2023 году. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Источник: НАН Украины