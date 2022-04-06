Индия сообщила о первом случае заболевания коронавирусной инфекцией типа XE в Мумбаи. Инфицирована женщина, которая полностью вакцинирована.

Результаты 11-го секвенирования генома, объявленного городским общественным органом Муниципальной корпорацией Бриханмумбаи (BMC), показали, что один образец положителен на вариант XE, а другой — на вариант Kappa.

По словам официальных лиц BMC, положительный результат на вариант XE обнаружен у полностью вакцинированной 50-летней женщины без сопутствующих заболеваний и бессимптомной. Она приехала из Южной Африки 10 февраля и ранее не путешествовала. По прибытии у нее был отрицательный результат на вирус.

Женщина, художница по костюмам, была привита от вируса двумя дозами вакцины Comirnati.

Что известно о новом варианте Covid XE

Всемирная организация здравоохранения отметила появление нового варианта коронавируса XE — гибрида вариантов Oмикрон BA.1 и BA.2. Covid-вариант XE был выявлен в Великобритании еще в январе, но Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявляет, что в настоящее время недостаточно доказательств, чтобы делать выводы о трансмиссивности и тяжести этого варианта, а также о том, насколько эффективны против него вакцины.

Источник: Hindustan Times