В ближайшем будущем коронавирус будет все больше мутировать, будут появляться новые варианты, которые способствуют его распространению Однако в будущем человечество может относиться к нему, как к обычному гриппу.

Об этом заявил генетик, основатель и научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen Александр Коляда.

— Мутации — это всегда игра без правил. Это неожиданно, они могут возникнуть в любом участке вируса. Короткая перспектива такова: у вируса будет происходить много мутаций, которые будут способствовать его распространению. В далекой перспективе (100-200 лет) его ждет та же участь, что постигла грипп — то есть он будет все менее и менее заразным, так как должен найти какие-то точки соприкосновения с человеческими целями на эту жизнь, — уточнил Александр Коляда.

По его словам, это далекая перспектива, в ближайшее же время от вируса можно ждать чего угодно.

Борьба с коронавирусом

Ученые предполагают, что вакцины против коронавируса, которые сейчас разработали в мире, спустя время могут оказаться неэффективными.

Это может произойти из-за мутации вируса.

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Источник: Радио НВ