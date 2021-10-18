У медиков областной больницы им. И.И. Мечниквоа в Днепре нет сил, а больных все больше и больше.

— Covid-реанимация переполнена в несколько раз, — пишет на своей страничке в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко. — В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжелых терминальных больных.

Все они дышат через аппараты и не произносят ни единого слова. Общаются с медперсоналом жестами.

— Здесь нет VIP-палат, — замечает главврач. — Есть VIP-коридор и VIP-уголки, где спасают жизнь.

Действующие протоколы не всегда справляются, пишет врач.

Ирина Китова с бригадой хирургов прооперировали беременную в тяжелом состоянии. Ребенок в порядке, а мама в реанимации.

Некоторых счастливчиков уже переводят в Covid-терапию, им удалось побороть болезнь.

Пациент по имени Максим радостно звонит всем своим друзьям и рассказывает, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ.

Для других еще только начинается период страданий, боли, отчаяния и сомнений.

Медсестра Яна Пелых ждет следующего больного...

Впереди тяжелая ночь…

Во время новой осенней волны коронавируса в регионах наблюдается тревожная тенденция – массово болеют дети, а также молодежь. В частности, в Одессе есть маленькие пациенты, которые даже нуждаются в кислороде.

Источник: Сергей Рыженко.