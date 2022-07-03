По мере того, как вместе с туризмом во Францию возвращается и Covid-19, власти страны снова рекомендуют вернуться к использованию масок. Но при этом осторожно не стали возобновлять ограничения, которые отпугивали бы посетителей или возродили антиправительственные протесты.

По данным правительства, за последние две недели во Франции быстро выросло количество госпитализаций, связанных с коронавирусом: почти 1 000 пациентов с Covid-19 госпитализировались в день.

Сообщается, что инфекции также растут в Европе и Соединенных Штатах, но именно во Франции наблюдается исключительно высокая доля людей, которые попали с Covid-19 в больницу.

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Но при этом власти Франции не планируют повторно вводить национальные Covid-ограничения.

— Французы устали от ограничений. Мы уверены, что люди будут вести себя ответственно, — заявила представитель правительства Оливия Грегуар.

Маски вызвали споры во Франции. В начале пандемии французское правительство предположило, что маски бесполезны. В конечном итоге в стране были введены одни из самых жестких ограничений в Европе. Наряду со строгими блокировками, требование носить маску и в помещении, и на улице, длилось более года.

К апрелю правительство отменило большинство правил в отношении вирусов, и иностранные туристы вернулись по суше, морю и воздуху на французские средиземноморские пляжи, рестораны и бары.

Тем временем французские больницы борются с нехваткой персонала и финансированием. Местные чиновники обдумывают новые меры, в том числе требование о ношении масок в некоторых городах.

А французские профессионалы в области туризма, несмотря на Covid-19, ожидают бурного летнего сезона с цифрами, которые могут даже превзойти допандемический уровень.