Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала очень узкое определение смертности от Covid-19 в Китае, предупредив, что официальная статистика не показывает истинного воздействия вспышки.

— У нас до сих пор нет полных данных, — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Агентство ООН опубликовало данные, предоставленные Китайскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), через день после того, как официальные лица ВОЗ встретились с китайскими учеными. Китай сообщает о ежедневных смертях от Covid-19 в единичных цифрах.

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— Мы считаем, что текущие данные, публикуемые из Китая, недостаточно отражают истинное влияние болезни с точки зрения госпитализаций в отделения интенсивной терапии и особенно с точки зрения смертей, — подчеркнул Райан.

Сообщается, что с декабря в Китае было официально зарегистрировано всего 22 случая смерти от Covid-19, поскольку власти резко сузили критерии классификации таких смертей.

Между тем, многие китайские похоронные бюро и больницы говорят, что они перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют не менее 1 млн смертей, связанных с Covid-19, в Китае в этом году.