Covid-19 в Китае: заблокированы почти 4 млн человек в одном из районов мегаполиса Гуанчжоу

Сегодня, 21 ноября, в попытке предотвратить крупную вспышку Covid-19 был заблокирован один из районов южно-китайского мегаполиса Гуанчжоу, в котором проживает 3,7 млн человек.

Сообщается, что в районе замер общественный транспорт, приостановлены занятия в школах, закрыт университет. Все жители, которые хотят покинуть свои дома, обязаны предоставить отрицательный тест.

Провинция Гуандун, где находится Гуанчжоу, сообщила о наибольшем количестве новых случаев в понедельник, 21 ноября: 9 085 из 27 095 случаев по всей стране.

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Тем временем власти Пекина сегодня сообщили о еще двух смертельных исходах, связанных с Covid-19. Вчера, 20 ноября, стало известно о первой смерти от коронавируса в Китае за более чем шесть месяцев.

Отмечается, что в то время, как критики подвергают сомнению статистику Covid-19 в Китае, в частности, количество умерших, интенсивный подход власти к попыткам сдерживания инфекций предотвратил массовые вспышки и удержал новые ежедневные случаи ниже, чем во многих других странах.

Сообщается, что крупные города все еще придерживаются некоторых проверенных мер по ограничению распространения Covid-19, хотя и более фрагментарно, чем закрытие целого мегаполиса, как это было ранее.