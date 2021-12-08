На юге Испании после большой рождественской вечеринки почти 70 медиков получили положительный результат на коронавирус.

Большинство из них – врачи и медсестры отделения интенсивной терапии больницы Малаги.

Органы здравоохранения заявили, что на вечеринке, которую они посетили на прошлой неделе, всего было 170 человек.

До празднования у всех гостей были негативные тесты на антиген, но большинство из них сейчас находятся на изоляции.

Все инфицированные медработники были полностью вакцинированы и не имеют симптомов болезни.

Чтобы обеспечить местную больницу персоналом, из других медицинских учреждений Малаги прислали врачей и медсестер.

Этот случай усугубил обеспокоенность по поводу возможности распространения коронавируса на праздничных мероприятиях во время Рождества.

Руководство органов здравоохранения в Андалусии рекомендовали персоналу больниц не посещать рождественские вечеринки.

В Испании, как и во многих европейских странах, в последнее время зафиксирован рост заболеваемости Covid-19. В Европе также опасаются распространения варианта Омикрон, который может передаваться быстрее других штаммов.

Испания официально сообщила лишь о четырех инфицированных Омикроном на Балеарских островах.

С начала пандемии в стране зафиксировано около 5,1 млн инфицированных коронавирусом и 88 тыс. смертей.