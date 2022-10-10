Китайские власти возобновили блокировки и ограничения на поездки после того, как число новых ежедневных случаев заболевания Covid-19 утроилось во время недельного отпуска в преддверии крупного собрания Коммунистической партии в Пекине.

Сообщается, что новая блокировка началась в понедельник, 10 октября, в городе Фэньян в провинции Шаньси на севере Китая после того, как накануне в общегородском тестировании был обнаружен предварительный положительный случай Covid-19.

Отмечается, что в соседнем регионе Внутренняя Монголия столица Хух-Хото объявила, что со вторника, 11 октября, будет запрещен въезд в город, в котором зарегистрировано более 2 тыс. случаев в течение примерно 12 дней.

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Напомним, что Китай — одно из немногих мест в мире, где до сих пор прибегают к жестким мерам, чтобы не допустить распространения болезни.

Правящая здесь Коммунистическая партия пытается таким образом создать положительный образ нации в преддверии партийного съезда, который проводится раз в пять лет и который откроется 16 октября 2022 года.

Огромные очереди на бесплатное тестирование на вирус несколько раз в неделю стали нормой для многих китайцев: в Пекине и других городах требуется отрицательный результат теста в течение 72 часов для входа в парки, офисные здания, магазины и другие общественные места.