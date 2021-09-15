В пример учителям, которые не спешат делать прививки против Covid-19, в Великобритании начали массово вакцинировать учеников. И все во имя того, чтобы не закрывать школы на карантин. Тамошний Минздрав разрешил делать один укол вакциной Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет.

Как известно, в мае 2021 года Европейское агентство по вопросам лекарственных средств одобрило эту вакцину для несовершеннолетних. С того времени Pfizer в отношении подростков начали применять, помимо Германии, Франция, Испания, Дании, также Швеция, Канада, США и ряд стран Южной Америки.

Италия

Делают прививки тинейджерам и в Италии. Правда, не в обязательном порядке. В школах, которые на днях возобновили работу, от детей пока требуют соблюдения дистанции и масочного режима.

А вот учителя и обслуживающий персонал школьного учреждения должны быть вакцинированы в обязательном порядке, в подтверждении чего при входе в школу должны показывать Covid-сертификат на экране своего смартфона.

Здесь отчаянно не хотят вновь вернуться к дистанционной форме обучения, поскольку, как показал опыт, такой формат негативно сказывается и на качестве обучения, и на процессе социализации детей.

Греция

Несколько более суровые ограничения действуют в школах Греции. Взрослые должны быть или полностью привиты, или каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тест. Это же касается и учеников, с тем лишь исключением, что за соответствующие анализы платит государство.

Такие же правила действуют не только в школах, но и в других общественных местах: ресторанах, кафе, кинотеатрах, музеях.

На сегодня в Греции полностью привиты 56% населения.

Германия

Максимально упрощает процесс иммунизации населения Германия. Теперь здесь не гражданин ходит за вакциной, а вакцина за гражданином, поскольку получить ее можно, образно говоря, на каждом шагу: не только в пунктах вакцинации, но и в общественных местах. В этом и заключается главная идея правительственной программы.

Горожанам уже не нужно ехать в определенное место по предварительной записи. Все стало значительно проще: медики приезжают туда, где люди обычно проводят свое время – к кафе, стадионам и кинотеатрам, паркам и остановкам общественного транспорта.

— Вакцинация еще никогда не была более простой, — отметила в своем традиционном выступлении на телевидении премьер-министр страны Ангела Меркель.

Кампания будет длиться неделю и, по задумке властей, должна увеличить долю вакцинированных по всей стране на 10%.

На сегодня в Германии полностью привиты немногим более 60% населения.