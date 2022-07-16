Иммунологи уже рекомендуют делать вторую бустерную (четвертую дозу) прививку людям с наивысшим риском осложнения болезни, отметил в комментарии главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он сообщил также, что Национальная техническая группа по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву утвердить четвертую дозу прививки.

Эта дополнительная ревакцинация рекомендуется только для людей старше 60 лет и иммуноскомпрометированных людей — это пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитами, больные аллергией, имеют аутоиммунную патологию.

Сейчас смотрят

Им прививки проводят по индивидуальному графику — с учетом течения заболевания и противопоказаний.

Минздрав еще не утвердил второй бустер против Covid-19. Кузин сообщил, что соответствующий приказ находится в разработке.

Главный санврач подтвердил, что в настоящее время в странах Европейского Союза фиксируется рост количества случаев коронавируса на 20% по сравнению с прогнозируемыми.

В Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом сейчас стабильна, и Минздрав отмечает, что в стране низкие показатели тестирования.

– Фактически, Covid-19 оказывается уже на этапе, когда человек нуждается в госпитализации. То есть мы видим, что через неделю у нас госпитализировано почти такое же количество пациентов, как и в целом выявленных случаев, — рассказал Кузин.

В то же время, сейчас на заболеваемость влияет сезонность. Люди больше времени проводят на свежем воздухе, а соответственно инфицирование происходит реже.

Источник: hromadske