В ВОЗ заявили, что 2023 год станет годом победы над пандемией Covid-19.

Может ли Украина также присоединиться к этой победе, и как обстоят дела с борьбой против коронавируса в стране рассказали заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин и глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

– Мир имеет определенные успехи в борьбе с Covid-19, – сказал Игорь Кузин. – Это стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации.

Именно вакцинация позволила Европейским странам не только отменить карантинные ограничения, но и уменьшить количество смертельных исходов от коронавируса.

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— Чтобы присоединиться к этим странам, Украина должна предпринять сверхусилия и восстановить уровень вакцинации довоенного периода, — сказал главный санврач.

Мы уже убедились, что работают вакцины.

— И не важно, когда будет победа: в 2023 году или в 2024, главное, что нас интересует – цена победы, — сказал Федор Лапий.

В прошлом году в мире наблюдался рост заболеваемости Covid-19 и, как мы помним, пик пришелся на октябрь месяц.

Так вот, в странах Северной и Латинской Америки это происходило также. Но высокий уровень вакцинации в этих странах повлиял на уменьшение уровня госпитализаций и смертности.

Конечно, Украине хотелось бы примерить это и себе.

– Но мы должны осознавать, что ситуация с вакцинацией у нас, особенно групп риска, намного хуже, – констатировал иммунолог.

За последние пять недель в Украине наблюдается неустанный и стабильный рост количества официально подтвержденных случаев Covid-19.

— Мы еще не достигли октябрьского пика, но есть около 15 тыс. подтвержденных случаев, — сказал Лапий. – И еженедельно умирают до 107 человек.

Это вдвое меньше, чем было осенью, но происходит рост, говорят специалисты.

— Статистика остается печальной с нелестными прогнозами, — продолжил Лапий. — Более 85% умерших, это люди старше 65 лет. Они должны быть привиты не только двумя дозами, но и бустерной дозой.

Но состояние вакцинации именно в этой когорте самое низкое.

– Группа риска составляет львиную долю тех пациентов, которые умирают от Covid-19, – сообщил иммунолог. — Во Львове среди 18 умерших пациентов – 17 не были вакцинированы вообще. Один человек получил одну дозу вакцины.

Вот это и есть та цена, за которую мы будем выходить из пандемии Covid-19, заметил специалист.

А поскольку мы понимаем, что Covid-19 не оставит нас в ближайшее время, нужно приложить усилия, чтобы Украина уменьшила количество смертей и тяжелого течения болезни.

– Если мы сравним сегодняшнюю ситуацию с первыми волнами пандемии, то летальных исходов было гораздо больше, безусловно, – говорит Игорь Кузин. – Но в то время у нас не было вакцин.

Сейчас в Украине циркулирует вариант Омикрон и еще почти 10 подтипов, но у нас сейчас есть ресурсы и возможности, чтобы минимизировать фатальные последствия.

– Есть все: пункты прививки, мобильные бригады, центры вакцинации, – сообщил главный санврач. — Для работы с перемещенными лицами работают мобильные бригады. Есть выбор вакцины.

На самом деле, сейчас мы можем профилактировать смертельные случаи и тяжелое течение Covid-19.

— Надо каждому обратить внимание на свой вакцинальный статус, — сказал Кузин. — Особенно это касается пожилых людей, с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Есть также работники критической инфраструктуры, работающие с большим количеством людей – это повышает риск инфицирования. Именно они должны сознательно подойти к своему здоровью и к здоровью людей, с которыми общаются.

И это не только ношение масок в местах скопления людей, даже когда их отменили, это во-первых, возможность обезопасить себя от тяжелого течения болезни и тем более от смерти.

— По прогнозам, у нас рискованная ситуация с появлением подтипа Омикрона, который получил название Кракен, который имеет быстрый тип передачи от человека к человеку, — сказал Кузин.

Федор Лапий добавил, что Кракен уже в Украине.

— В чем его опасность — в США за конец декабря месяца и начало января Кракен с четырех процентов вырос до 40%, а сейчас имеет 80% распространения, — сообщил Федор Лапий. – Он стал доминирующим за очень короткий промежуток времени.

Иммунолог напомнил, что вакцины защищают от тяжелого течения и смерти от любого подтипа или шаттма Covid-19, в том числе и от Кракена.

Поэтому он еще раз подчеркнул необходимость вакцинироваться. Тем более что уже четко прослеживается сезонность инфекции, а значит, осенью снова будет обострение ситуации. Готовиться нужно заранее.

– Есть все основания полагать, что и осень 2023 года не обойдется без подъема заболеваемости, – прогнозировал Лапий. – И если люди не будут вакцинироваться, то мы будем и дальше собирать печальный урожай в виде смертей и тяжелого течения Covid-19.

Есть еще один важный аспект, касающийся Covid-19 – нагрузки на медицинскую систему. Особенно это остро ощущается сейчас во время войны.

— Есть печальная цифра – 15 тыс. больных. Из них четыре тысячи еженедельно попадают в больницы, — сказал Федор Лапий.

Это означает, что каждую неделю 10 областных больниц (по 400 коек) полностью загружены больными Covid-19.

Во время войны, когда многие нуждаются в медицинской помощи из-за ранений, это безответственно.

Вакцинация может изменить это положение.

– Исследования свидетельствуют, что вакцина остается самым эффективным средством против Covid-19. Любая вакцина, – подчеркнул Игорь Кузин.

По его словам, Украина имеет все необходимые виды вакцин: CoronaVac, Jonson, Pfizer. Имеется отдельно вакцина для детского населения.

— Не следует забывать о том, что у 1,8 тыс. детей еженедельно диагностируют Covid-19.

Игорь Кузин не оставил без внимания и военных.

– Мы передаем вакцины для военнослужащих, которые находятся на ротации и на линии столкновения, – сказал он. – Наша задача максимально защитить военных.

Спикеры отметили, что пандемия изменила мир и людей. Когда стало понятно, что инфекция переходит в сезонную, а длительного иммунитета против респираторных вирусов не может быть, начало меняться сознание граждан.

– Сейчас все спокойно относятся к ношению масок, – заметил Лапий. – Мы все знаем, что больной человек должен надевать маску, чтобы не заразить других.

Уважение окружающих выходит на первый план. Следовательно, то же самое должно произойти и с вакцинацией.

У нас есть все условия и средства, чтобы войти в число тех стран, которые эффективно минимизировали заболеваемость и последствия Covid-19.

Федор Лапий напомнил, что кроме острого периода Covid-19 и есть еще постковид, или лонгковид, который имеет отдаленные последствия и осложнения. И только сознательное отношение людей к своему здоровью может действительно приблизить нас к победе над Covid-19.