По данным исследования C-More, опубликованного в научном издании Science Alert, длительное течение Covid-19 оказывает серьезное влияние на органы человека даже после выздоровления.

Исследование проводилось на 259 лицах, которые были госпитализированы с Covid-19, и 52 здоровых лицах.

Уже после пяти месяцев после выписки из больницы почти треть пациентов с Covid-19 имели множественные аномалии в органах на МРТ.

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Согласно результатам исследования, пациенты, которые долго болели Covid-19, имели серьезные проблемы с органами.

В частности, они в 14 раз чаще имели патологии легких, втрое чаще — патологии головного мозга и вдвое чаще — почек.

Степень аномалий на МРТ была связана с тяжестью заболевания, возрастом и наличием других заболеваний.

Пациенты, у которых были обнаружены отклонения в более чем двух органах, в четыре раза чаще сообщали о тяжелых или очень тяжелых психических и физических нарушениях.

Это исследование подчеркивает потенциальные долгосрочные последствия Covid-19 на здоровье людей и важность вакцинации, особенно для лиц в группе риска.