В Украине по состоянию на 2 декабря в пяти областях и городе Киев, которые находятся в красной зоне эпидемической опасности, полностью стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях показатели распространения Covid-19 в пределах нормы.

В красной зоне карантина сейчас находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и г. Киев.

Самый высокий уровень госпитализации в Хмельницкой (в среднем 73,4 человека на 100 тыс. населения), Винницкой (в среднем 70,8 человека на 100 тыс. населения) и Черниговской (в среднем 70,4 человека на 100 тыс. населения) областях.

В то же время оранжевой зоне соответствуют Полтавская и Закарпатская области. А желтой – Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.

В Закарпатской области не наблюдается улучшение Covid-показателей. Там до сих пор превышен уровень госпитализаций — 65,9, при норме менее 60 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировали 13 531 новый случай коронавируса. Больше всего больных в Киеве (1 418), Донецкой (803) и Житомирской (743) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.