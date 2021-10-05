На совместном брифинге Минцифры, Минздрава и киберполиции по противодействию подделке Covid-сертификатов речь шла о том, какими документами можно подтвердить вакцинацию против Covid-19.

— Сейчас есть два вида документов: цифровой Covid-сертификат, созданный в приложении Дія, и бумажное Международное свидетельство о вакцинации, — сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации и цифровизации Алексей Выскуб.

Минцифры сообщает, что на портале Дія сгенерировали Covid-сертификаты 1,4 млн граждан.

Он напомнил, что такой Covid-сертификат можно сгенерировать при получении прививки любой вакциной.

Каждую неделю-две обновляется услуга Covid-сертификаты, отметили в Минцифры.

Второй документ — Международное свидетельство о вакцинации — можно получить у семейного врача.

Из-за случаев с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 медучреждений с требованием отстранить от работы их руководителей.