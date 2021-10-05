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Covid-сертифкат: уже 1,4 млн граждан сгенерировали цифровой документ

5 октября 2021, 13:06 Лариса Божко
сертификат
Источник: Depositphotos

На совместном брифинге Минцифры, Минздрава и киберполиции по противодействию подделке Covid-сертификатов речь шла о том, какими документами можно подтвердить вакцинацию против Covid-19.

— Сейчас есть два вида документов: цифровой Covid-сертификат, созданный в приложении Дія, и бумажное Международное свидетельство о вакцинации, — сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации и цифровизации Алексей Выскуб.

Минцифры сообщает, что на портале Дія сгенерировали Covid-сертификаты 1,4 млн граждан.

Он напомнил, что такой Covid-сертификат можно сгенерировать при получении прививки любой вакциной.

Каждую неделю-две обновляется услуга Covid-сертификаты, отметили в Минцифры.

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Второй документ — Международное свидетельство о вакцинации — можно получить у семейного врача.

Из-за случаев с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 медучреждений с требованием отстранить от работы их руководителей.

Источник
Минздрав
Теги
Covid-сертифікат , Коронавирус Covid-19
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