1 ноября Киев переходит в красную зону карантина.

С этого дня в общественный транспорт, ТРЦ, магазины и кафе можно зайти при наличии желтого или зеленого сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Украинцам, которые имеют прививки против коронавируса, ID-карту и биометрический паспорт, получить сертификат можно, не выходя из дома, за несколько минут в приложении Дія.

Те же граждане, которые имеют паспорта-книжечки или заграничные небиометрические паспорта, вынуждены сидеть в очередях в медицинских учреждениях за бумажным документом.

В отдельных поликлиниках сообщают, что получить сертификат можно лишь в том заведении, где работает семейный врач.

Часто для ускорения очереди за Covid-сертификатами в поликлиниках открывают специальные кабинеты, чтобы разгрузить семейных врачей, которые принимают в это время больных.

Однако работают такие кабинеты обычно не в течение всего дня, поэтому людям, которые работают, получить такой сертификат представляется невозможным.

В связи с этим Факты ICTV разработали пошаговую инструкцию, как получить Covid-сертификат гражданам, имеющим паспорта-книжечки и небиометрические загранпаспорта.

Для получения сертификата понадобится доступ к сети интернет, электронная почта, телефон, паспорт и ИНН для проверки данных, а также всего несколько минут времени.

Шаг 1. Заходим на портал Дія С компьютера или смартфона заходим на портал Дія.

Шаг 2. Заходим в кабинет или регистрируемся на портале Дія В правом верхнем углу выбираем пункт Войти в кабинет, если вы регистрировались ранее, или выбираем раздел Зарегистрироваться, если вы на портале впервые. Если вы владелец паспорта-книжечки или заграничного небиометрического паспорта, у вас нет электронной подписи Дія. Підпис. Войти на портал вы можете с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи, – Ред.). Если такой нет, то авторизоваться можно, например, с помощью Bank ID. Таким образом запрос о КЭП вы отправите банковскому учреждению, клиентом которого вы являетесь. Выбрав Bank ID НБУ и банковское учреждение из предлагаемого перечня, нажимаем Продолжить. Далее начинается процесс авторизации. Если мы заходим с компьютера и у вас нет банковского приложения на телефоне, вам позвонят из банка. Если банковское приложение есть, то вводим пароль и подтверждаем операцию в приложении банка. После этого возвращаемся на портал Дія и нажимаем кнопку подтверждения. Далее проверяем данные, которые появились на экране, нажимаем галочку для того, чтобы дать согласие на передачу и обработку персональных данных, а затем кнопку Продолжить. Затем вводим адрес электронной почты. На ящик нам автоматически поступает сгенерированный код, который мы должны ввести на следующей странице. После успешного подтверждения электронной почты нажимаем кнопку Далее. Затем указываем номер телефона и вводим код, который поступит автоматически на ваш мобильный. После этого подтверждаем, что все данные актуальны. Указываем дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации. На этом регистрция завершена. Об этом нас должны известить сообщением Вы успешно зарегистрировались в Дія.

Шаг 3. Заказываем Covid-сертификат На главной странице портала среди популярных услуг выбираем Covid19-сертификат о вакцинации. Затем нажимаем кнопку Получить сертификат. После этого проверяем данные о заявителе. Нажимаем галочку о том, что ознакомились с содержанием согласия и о том, что предоставляем разрешение на передачу данных о себе, и нажимаем кнопку Далее. Проверяем и подтверждаем данные. Сразу после этого получаем оповещение Спасибо, запрос отправлен! и нажимаем Понятно.

Шаг 4. Получаем подтверждение Заходим в электронную почту, куда уже должно поступить письмо от портала Дія с подтверждением, что запрос отправлен.