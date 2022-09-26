За минувшую неделю, с 19 по 25 сентября, в Украине официально зафиксировано 44 137 случаев инфицирования Covid-19, 161 человек не смог преодолеть последствия болезни.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

— В течение прошлой недели Covid-19 зафиксирован, в частности, у 5 882 детей и у 1030 медицинских работников, а также у 12 572 вакцинированных лиц (за позапрошлую неделю — 10317), — говорится в сообщении ЦОЗ.

Сейчас смотрят

Сообщается, что были госпитализированы 6 667 больных (за позапрошлую неделю 6273), выздоровел — 23 591 человек, умер — 161 человек (за позапрошлую неделю — 90).

С 19 по 25 сентября проведены 162 204 исследования на выявление коронавируса (38 022 ПЦР-теста, 124 182 экспресс-теста Ag к SARS-CoV-2).

Всего с начала пандемии в Украине, по данным ЦОЗ, Covid-19 заболели 5 177 217 человек. Также Covid-19 был зафиксирован у 455 662 вакцинированных.

Выздоровели 4 988 317 человек, умерли 109 206 украинцев, среди которых 84 ребенка и 1 250 медицинских работников.