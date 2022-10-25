Согласно данным Covid-статистики за период с 17 по 23 октября, опубликованной Минздравом, количество новых случаев инфицирования в Украине снизилось почти на 6 тыс.
Так, в указанный период зафиксировано 16 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 1 808 детей и 303 медработника. В то время как в период с 10 по 16 октября общее количество заболевших составляло 22 914 человек, из них детей – 2 439, медработников — 456.
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Сообщается также, что за минувшую неделю вакцинировано против Covid-19 982 126 человек. При этом из всех проведенных прививок 8,6% составляют первые дозы, 7,8% – вторые дозы, 70,2% – первые бустерные дозы, 13,4% — вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализирован — 4 341 человек;
- летальных исходов – 189;
- выздоровело — 30 615 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 296 254 человек;
- выздоровело -5 126 052 человека;
- летальных исходов — 110 008;
- проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 603 805.