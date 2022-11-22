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Covid-статистика за неделю: уровень заболеваемости снизился, ситуация стабильная

22 ноября 2022, 14:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на минувшей неделе, с 11 по 17 ноября, было зафиксировано 6 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 779 детей и 150 медработников.

Сообщается, что 73 532 (на 17% меньше, чем неделей ранее) человека вакцинированы против Covid-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 10,7% составляют первые дозы, 9,1% – вторые дозы, 63,3% – первые бустерные дозы, 17% — вторые бустерные дозы.

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Также за прошедшую неделю:

  • госпитализировано — 2 940 человек;
  • летальных исходов – 102;
  • выздоровел — 11 351 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 5 336 293 человека;
  • выздоровело – 5 199 729 человек;
  • летальных исходов — 110 402;
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 954 907.

С начала вакцинальной кампании привито 16 189 987 человек, из них две дозы получили 15 377 165 человек, первую бустерную дозу – 2 827 752 человека, вторую бустерную дозу – 143 465.

Важно, что почти 812 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,5 млн – первую бустерную дозу.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины статистика тестування
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