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Covid-вакцинация детей: почему ВОЗ против

24 ноября 2021, 17:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти, вакцинація
Источник: Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова высказалась против всеобщей вакцинации детей от Covid-19. Чтобы побороть пандемию нужно привить прежде всего группы риска. В заявлении говорится, что cтраны должны придерживаться приоритетности.

“- Поскольку дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого Covid-19 , вакцинация их менее актуальна, чем у людей с хроническими заболеваниями, пожилых и медицинских работников, — говорится в заявлении.

Для достижения всеобщей цели вакцинации необходимы согласованные и скоординированные действия, отмечает ВОЗ. А с учетом того, что многие страны не имеют доступа к вакцинам, решение о вакцинации подростков и детей может подвергнуть опасности старших представителей групп риска.

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Таким образом, говорится в заявлении, прежде чем вакцинировать подростков и детей, необходимо максимально охватить прививками самых уязвимых — пожилых и людей, имеющих сопутствующие заболевания.

Австрия не стала дожидаться одобрения вакцинации детей Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Вакцинация проходит в столице страны, Вене. Детям вводят меньшую дозу вакцины от Pfizer.

Источник: ВОЗ

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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