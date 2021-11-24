Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова высказалась против всеобщей вакцинации детей от Covid-19. Чтобы побороть пандемию нужно привить прежде всего группы риска. В заявлении говорится, что cтраны должны придерживаться приоритетности.

“- Поскольку дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого Covid-19 , вакцинация их менее актуальна, чем у людей с хроническими заболеваниями, пожилых и медицинских работников, — говорится в заявлении.

Для достижения всеобщей цели вакцинации необходимы согласованные и скоординированные действия, отмечает ВОЗ. А с учетом того, что многие страны не имеют доступа к вакцинам, решение о вакцинации подростков и детей может подвергнуть опасности старших представителей групп риска.

Таким образом, говорится в заявлении, прежде чем вакцинировать подростков и детей, необходимо максимально охватить прививками самых уязвимых — пожилых и людей, имеющих сопутствующие заболевания.