Как показал анализ 4 млрд твитов американцев, опубликованных с 2014 по 2020 годы, частота ругательств в Twitter возрастает при низких и высоких температурах воздуха. Это исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Сообщается, что согласно результатам исследования, существует связь между погодой и агрессией. Ученые выделяют три основные причины.

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Во-первых, физический дискомфорт от высоких температур провоцирует насилие и агрессию.

Во-вторых, изменение климата ухудшает социально-экономические условия, которые являются индикаторами склонного к агрессии поведения среди взрослых.

В-третьих, с учетом того, что 60% населения планеты пользуются интернетом, вопрос ненависти и агрессии в онлайн-среде также не стоит оставлять без внимания.

Анализ показал сильную нелинейную зависимость между максимальной дневной температурой и процентным изменением количества твитов, содержащих риторику ненависти. Резкий рост наблюдался при температурах ниже 6 и выше 27 градусов Цельсия.

Источник: N+1