В Украине открылся уже пятый инновационный центр национальной сети RECOVERY. Этот проект воплощают в жизнь Виктор и Елена Пинчук. Аналогов таким центрам в Украине нет.

Центры RECOVERY — это уникальное современное оборудование, профессионализм медиков, умноженные на горячее желание военных после реабилитации снова стать на защиту Украины. Подробности — в сюжете журналистов Фактов ICTV.

…В свои 22 Даниил уже успел побывать в самых горячих точках российско-украинской войны. В ВСУ уже три года. Тяжелейшее ранение получил, когда российская противотанковая ракета прицельно попала в пикап. Даниил пострадал больше всего — медики не смогли спасти ногу.

Сейчас парень проходит реабилитацию в только что созданном центре RECOVERY на Днепропетровщине. Это уже пятый такой центр в Украине.

Основатели проекта Виктор и Елена Пинчук обещают, что до конца года заработают 10 из 12 запланированных таких реабилитационных учреждений по всей стране. Чтобы раненые герои могли получить качественную и бесплатную помощь недалеко от родных, от своего дома.

Инновационное оборудование для физической и физиотерапевтической реабилитации и мультидисциплинарная команда специалистов — гарантия квалифицированной помощи по самым высоким международным стандартам.

Благодаря этим факторам реабилитация в Украине выходит на качественно новый уровень. Ежегодно только через этот центр сможет проходить реабилитацию более 1 700 пациентов — это впечатляющее количество.

— Мы с супругой решили, что это одно из важных для нас направлений и мы намерены заниматься системно реабилитацией наших героев и героинь, — отметил основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

В новом центре обустроили 20 двухместных палат с санитарными комнатами, где учтены требования инклюзивности: многофункциональные кровати, адаптированная под маломобильных пациентов мебель, есть уютные места для отдыха, кухня…

Кроме физической реабилитации, военные проходят полный спектр аппаратной физиотерапии. Сейчас здесь — аппараты последнего поколения, которые помогают уменьшить медикаментозную нагрузку на организм.

Главная задача проекта RECOVERY — вернуть наших защитников к полноценной жизни, а еще — поднять реабилитационную отрасль в Украине, создать национальную сеть реабилитационных центров, в которых до конца года на качественную помощь могут рассчитывать более 11 тыс. военных.