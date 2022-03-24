На фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве фиксируется увеличение концентрации цезия в воздухе. Однако его количество не угрожает жизни людей.

Об этом в эфире телемарафона заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

— Все повышения относительны. И если, например, вчера уровень был чуть ниже, сегодня — чуть выше, это не значит, что есть какая-то опасность для здоровья жителей, в том числе Киева, — отметил Руслан Стрелец.

По его словам, специалисты круглосуточно отслеживают ситуацию в столице и регионе. И хотя цезий в воздухе — аномальное явление, но пока оно безопасно.

— По их мнению, абсолютно никакой серьезной угрозы такие уровни для безопасности жизнедеятельности людей не несут, — добавил чиновник.

К слову, из-за военных действий в Украине были спровоцированы пожары в Чернобыльской зоне. Сначала пожарные не смогли их потушить из-за присутствия российских военных.

В то же время оккупанты постоянно пытаются спровоцировать экологическую катастрофу в Украине, обстреливая различные предприятия и заводы.

Источник: Телеканал Рада