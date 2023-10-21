Исследование показало четыре неочевидных признака деменции во время ходьбы.

Незначительные изменения в ходьбе могут указывать на наличие болезни Альцгеймера. Именно это заболевание является одной из самых распространенных причин деменции.

Профессор из Лондона Гилл Ливингстон говорит, что ходьба требует активной работы мозга, что является проблемным для людей с деменцией.

Сейчас смотрят

1. Плохое чувство направления

Люди с болезнью Альцгеймера часто не могут нормально оценить повороты и теряют чувство направления.

Они воспринимают мир иначе, иногда даже объекты для них становятся трехмерными или плоскими.

2. Уменьшаются шаги

Из-за неспособности адекватно оценить расстояние и объекты вокруг, люди с болезнью Альцгеймера делают меньшие шаги.

3. Меняется размах рук

Больные люди часто прекращают махать руками, или делают это с меньшей амплитудой, чтобы сохранить равновесие и координацию.

4. Замедляется темп ходьбы

Если темп ходьбы ежегодно снижается примерно на пять процентов, это может свидетельствовать о риске развития деменции.

Деменция — состояние, которое сопровождается потерей памяти, возможности думать и принимать решения.